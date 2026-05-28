Об этом информирует Politico.

Как прошли учения НАТО в Готланде?

В учениях НАТО на шведском острове Готланд приняло участие около 18 тысяч военных из 13 стран. Они отрабатывали сценарии отражения возможного нападения.

Среди участников учений было 17 украинских военнослужащих, которые продемонстрировали высокую эффективность в применении дронов. В условных боях украинские защитники несколько раз вывели из строя шведское танковое подразделение, из-за чего тренировки приходилось перезапускать трижды.

24-летний оператор дронов с позывным "Тарик" рассказал детали.

У нас была миссия со сценарием, где до 20 боевых танков атакуют механизированным наступлением. Я просто летал на своем дроне – и видел всех, поэтому это была легкая мишень,

– добавил он.

Командир шведского полка на Готланде Андреас Густафссон отметил, что был поражен тем, как украинские военные выполняют боевые задачи с небольшим количеством личного состава. По его словам, опыт украинских операторов дронов дает ему "быстрые и полезные уроки", которые можно применять на практике.

"Эти учения осветили трудности, с которыми столкнулась Швеция: США сократили свое участие, а украинские войска, участвовавшие в учениях, продемонстрировали свое мастерство в использовании беспилотников, быстро уничтожив шведское бронетанковое подразделение", – говорится в материале издания.

НАТО готовится к возможному нападению России

На фоне угрозы возможной вооруженной агрессии со стороны России Национальные вооруженные силы Латвии начали укрепление границы. Военные устанавливают противотанковые заграждения, в частности "зубы дракона", и обустраивают рвы для усиления оборонительных позиций.

Несколько ранее появилась информация о том, что НАТО планирует усилить оборону восточного фланга, в частности создать новую структуру, чтобы в случае возможного военного нападения России оперативно перебросить силы в Латвию и Эстонию.