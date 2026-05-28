Про це інформує Politico.

Як пройшли навчання НАТО в Готланді?

У навчаннях НАТО на шведському острові Готланд взяло участь близько 18 тисяч військових із 13 країн. Вони відпрацьовували сценарії відбиття можливого нападу.

Серед учасників навчань було 17 українських військовослужбовців, які продемонстрували високу ефективність у застосуванні дронів. В умовних боях українські оборонці кілька разів вивели з ладу шведський танковий підрозділ, через що тренування доводилось перезапускати тричі.

24-річний оператор дронів з позивним "Тарік" розповів деталі.

У нас була місія зі сценарієм, де до 20 бойових танків атакують механізованим наступом. Я просто літав на своєму дроні – і бачив усіх, тож це була легка мішень,

– додав він.

Командир шведського полку на Готланді Андреас Густафссон зазначив, що був вражений тим, як українські військові виконують бойові завдання з невеликою кількістю особового складу. За його словами, досвід українських операторів дронів дає йому "швидкі та корисні уроки", які можна застосовувати на практиці.

"Ці навчання висвітлили труднощі, з якими зіткнулася Швеція: США скоротили свою участь, а українські війська, які брали участь у навчаннях, продемонстрували свою майстерність у використанні безпілотників, швидко знищивши шведський бронетанковий підрозділ", – ідеться у матеріалі видання.

НАТО готується до можливого нападу Росії

На тлі загрози можливої збройної агресії з боку Росії Національні збройні сили Латвії розпочали укріплення кордону. Військові встановлюють протитанкові загородження, зокрема "зуби дракона", та облаштовують рови для посилення оборонних позицій.

Дещо раніше з'явилась інформація про те, що НАТО планує посилити оборону східного флангу, зокрема створити нову структуру, аби в разі можливого військового нападу Росії оперативно перекинути сили до Латвії та Естонії.