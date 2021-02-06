Мощный взрыв в Бордо: полицейские назвали предварительную причину
Во французском городе Бордо 6 февраля прогремел мощный взрыв. Он разрушил часть жилого дома. Причиной взрыва, по предварительной информации, могла стать утечка бытового газа.
Источник:Sudouest
На месте происшествия с самого утра работают спасатели и чрезвычайники. Правоохранители уверены, что именно утечка газа стала причиной такого мощного взрыва.
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Что известно о пострадавших
Серьезные ранения получил 89-летний мужчина, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, это ему принадлежал гараж, где и произошел взрыв. В общем пострадали по меньшей мере 3 человека.
В руинах спасатели с собаками продолжают искать людей, которые могли оказаться под завалами.
Взрыв в Бордо: главное
- Взрыв прогремел 6 февраля в портовом городе Бордо, расположенного на юго-западе Франции. Инцидент произошел в жилом здании, расположенном в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.
- Ударная волна взрыва была такой силы, что окна в соседних зданиях разбились.
- По предварительным данным местных СМИ, 2 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Как сообщается, есть опасность обрушения еще нескольких зданий.
Мощный взрыв прогремел в Бордо / Фото из твиттера Николаса Лаплума
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