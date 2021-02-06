Во французском городе Бордо 6 февраля прогремел мощный взрыв. Он разрушил часть жилого дома. Причиной взрыва, по предварительной информации, могла стать утечка бытового газа.

На месте происшествия с самого утра работают спасатели и чрезвычайники. Правоохранители уверены, что именно утечка газа стала причиной такого мощного взрыва.

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Что известно о пострадавших

Серьезные ранения получил 89-летний мужчина, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, это ему принадлежал гараж, где и произошел взрыв. В общем пострадали по меньшей мере 3 человека.

В руинах спасатели с собаками продолжают искать людей, которые могли оказаться под завалами.

Обратите внимание! Основная версия случившегося – утечка бытового газа. Причина взрыва может быть связана с работами в гараже.

Взрыв прогремел 6 февраля в портовом городе Бордо, расположенного на юго-западе Франции. Инцидент произошел в жилом здании, расположенном в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

в портовом городе Бордо, расположенного на юго-западе Франции. Инцидент произошел в жилом здании, расположенном в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. Ударная волна взрыва была такой силы, что окна в соседних зданиях разбились.

По предварительным данным местных СМИ, 2 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Как сообщается, есть опасность обрушения еще нескольких зданий.

Мощный взрыв прогремел в Бордо / Фото из твиттера Николаса Лаплума