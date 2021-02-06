У французькому місті Бордо 6 лютого прогримів потужний вибух. Він зруйнував частину житлового будинку. Причиною вибуху, за попередньою інформацією, міг стати витік побутового газу.

На місці події із самого ранку працюють рятувальники та надзвичайники. Правоохоронці переконані, що саме витік газу став причиною такого потужного вибуху.

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Що відомо про постраждалих

Серйозні поранення отримав 89-річний чоловік, він перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. За попередніми даними, це йому належав гараж, де і стався вибух. Загалом постраждали щонайменше 3 людини.

В руїнах рятувальники із собаками продовжують шукати людей, які могли опинитися під завалами.

Зверніть увагу! Основна версія того, що сталося – витік побутового газу. Причина вибуху може бути пов'язана з роботами в гаражі.

Вибух у Бордо: головне

Вибух прогримів 6 лютого у портовому місті Бордо, що розташоване на південному заході Франції. Інцидент трапився у житловій будівлі, що розташована у кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.

у портовому місті Бордо, що розташоване на південному заході Франції. Ударна хвиля вибуху була такої сили, що вікна у сусідніх будівлях розбилися.

За попередніми даними місцевих ЗМІ, 2 людей досі вважаються зниклими безвісти. Як повідомляється, є небезпека обвалення ще декількох будівель.

Потужний вибух прогримів у Бордо / Фото з твіттера Ніколаса Лаплума