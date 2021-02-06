У житловому будинку французького Бордо прогримів потужний вибух: фото
Вибух прогримів 6 лютого у портовому місті Бордо, що розташоване на південному западі Франції. Інцидент стався на одному з верхніх поверхів житлового будинку.
Джерело:BFM
Вибух стався у кварталі Шартон. Весь район оточили правоохоронці.
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Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок вибуху та що могло стати причиною інциденту. На місці події працюють екстрені служби.
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