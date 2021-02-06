Вибух прогримів 6 лютого у портовому місті Бордо, що розташоване на південному западі Франції. Інцидент стався на одному з верхніх поверхів житлового будинку.

Вибух стався у кварталі Шартон. Весь район оточили правоохоронці. Важливо У німецькому офісі Червоного Хреста стався вибух: є постраждалі – фото Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок вибуху та що могло стати причиною інциденту. На місці події працюють екстрені служби. Новина доповнюється…