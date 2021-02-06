В жилом доме французского Бордо прогремел мощный взрыв: фото
Взрыв прогремел 6 февраля в портовом городе Бордо, расположенном на южном западе Франции. Инцидент произошел на одном из верхних этажей жилого дома.
Источник:BFM
Взрыв произошел в квартале Шартон. Весь район оцепили правоохранители.
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Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрыва и что могло стать причиной инцидента. На месте происшествия работают экстренные службы.
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