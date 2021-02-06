Взрыв прогремел 6 февраля в портовом городе Бордо, расположенном на южном западе Франции. Инцидент произошел на одном из верхних этажей жилого дома.

Взрыв произошел в квартале Шартон. Весь район оцепили правоохранители. Важно В немецком офисе Красного Креста произошел взрыв: есть пострадавшие – фото Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрыва и что могло стать причиной инцидента. На месте происшествия работают экстренные службы. Новость дополняется…