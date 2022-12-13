Роликом поделился блогер и активист Сергей Стерненко. Поэтому мы не можем на все 100% быть уверены, что он снят именно в Клинцах, где ночью произошел взрыв. Но журналисты 24 канала обратили внимание на несколько важных деталей, о которых расскажем далее.

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Технику перевернуло от взрыва

Вот последствия ночного прилета. Осколки прямо туда улетели... Вот такая фигня. А вот наша столовая. А это – пострадавшая казарма,

– говорит женщина за кадром.

Женщина показывает последствия взрыва в Клинцах: смотрите видео

И именно благодаря этой заботливой барышне мы можем с практически 100-процентной уверенностью сказать, что это воинская часть в Клинцах. Это подтверждают другие фото, сделанные у этой самой казармы. И оккупанты, которые фотографировались около нее в одних трусах и майках, решили, что стоит еще и геотег поставить. За это им отдельное "Спасибо".



Оккупанты очень любят делать фото возле своих воинских частей / Скриншот Inform Napalm

Кто базируется в этой воинской части

Заметим, что "хлопок" ночью подвезли в воинскую часть 12721. Там базируется 488-й мотострелковый полк. Он входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии.



На этой воинской части базируется 488-й мотострелковый полк / скриншот с wikimapia.

Напомним, что в начале марта мы об этом 488-м полке вам рассказывали. Тогда советник министра внутренних дел Вадим Денисенко порадовался хорошими новостями. По его словам, нашим защитникам удалось практически полностью уничтожить этот полк вблизи Харькова.

Еще через две недели мы рассказывали, что под Изюмом уничтожен командир БТГр 488-го мотострелкового полка. А вместе с ним ликвидировать удалось еще 30 солдат.

Россияне жаловались ночью не зря

Теперь мы можем заметить, что россияне точно не зря переживали из-за "хлопка" в Клинцах. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что он был вызван ВСУ.

Но видео, которое выложили в сети, четко демонстрирует, что взрыв произошел. И его целью стал очередной военный объект врага. Поэтому в Кремле должны серьезно задуматься над тем, сколько еще таких объектов оккупант может потерять, если не остановится уже и сейчас.

Заметим, что на фоне взрывов в Брянской и Курской области, Дед Мороз решил туда не ехать. В рамках своего гастрольного тура он минует эти две области, а их жителей призывает приехать на праздник в Орел. Мол, там не столь опасно.