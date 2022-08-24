Недопокушение на недофюрера Донбасса

Чтобы что? Выбросить зря недешевые импортные снаряды, чтобы напугать долбня по кличке пенис душилин и разрушить несколько балок? Серьезно?

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Уважаемые, так называемое точечное поражение, таким образом, не делается. Причем по многим параметрам. А вот этот "обстрел" как повод для массированных ударов по мирной инфраструктуре Украины, для расправы над защитниками "Азовстали" Кремлю как раз на руку.

Прежде чем радоваться тому, что у рашистов что-то и где-то взорвалось или хлопнуло, поинтересуйтесь реальными обстоятельствами и нюансами. А главное – попробуйте узнать, что именно было обстреляно и зачем.

Кино для слабоумных

А самое главное – стоит оценить тот факт, что не успела еще улечься пыль на месте "обстрела", как оттуда уже "организована прямая трансляция" всевозможных долбо*бов роспропаганды на счет очередного "варварского обстрела киевскими "нацистами" мирной инфраструктуры Донбасса" и "незабудимнепростым".

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Вы понимаете, что организовать "прямую трансляцию в студию" так удачно, сразу после "внезапного обстрела" возможно было только в том случае, если вам хорошо известно заранее, где именно он произойдет, нет?

Этот гребаный пропагандистский цирк в исполнении российских ипсошников настолько тупой и топорный, что чувствуется – им самим это уже осточертело, и они даже не утруждают себя какими-то более "интересными вариантами". Первое, что пришло в голову, слепленное тяп-ляп – и на тебе. Ведь начальство требует результата.

Важно – "обстрел" администрации пушилина стал очередной постановкой от оккупантов: смотрите видео