Известно, что там обвалилась стена, и под завалами могут быть люди. Причиной взрыва вроде бы была утечка газа.

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Взрыв в Ельце в России 11 сентября: подробности, фото, видео

Информация о "хлопке газа" поступила к российским чрезвычайникам города Елец Липецкой области 11 сентября в 00:52.

Пострадал двухэтажный жилой дом на 16 квартир – половина из них подверглись разрушениям.

На месте спасатели зафиксировали обрушенную стену.

Двух жителей дома из-под нее вытащили, но под завалами еще могут быть люди.

Российские СМИ пишут о 5 госпитализированных, 7 заблокированных под камнями, и 1 погибшем (по данным ТАСС ).

Причиной взрыва предварительно называют утечку газа или детонацию газового баллона. Впрочем, пожара после взрыва не было.

Взрыв в доме в Ельце: смотрите фото и видео



Взрыв прогремел в здании в городе Елец / Фото Life Shot



СМИ пишут об одном погибшем и десяток пострадавших / Фото Life Shot

Разрушение жилого дома в России произошло второй раз за неделю – на этот раз в Ельце: расположение на карте