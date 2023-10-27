Таба – курортный город. Он расположен возле границы с израильским Эйлатом.

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Что известно о громком взрыве в Египте

Предварительно известно, что взрыв прогремел вблизи медицинского учреждения. Также пострадало жилое здание неподалеку.

Израильские военные сообщили, что им уже известно об инциденте. Взрыв был вызван ракетой, которая упала.

Египетское телевидение отметило, что в результате взрыва были ранены 6 человек и поврежден жилой дом.

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