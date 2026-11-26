Об этом сообщает полиция Киева.

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Что произошло в многоэтажке на улице Драгоманова?

Около 15:00 26 ноября в полицию поступило сообщение о взрыве в квартире на 22-м этаже дома на улице Драгоманова. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Правоохранители предварительно установили, что причиной взрыва стал туристический газовый баллон. Он взорвался во время приготовления пищи жильцами квартиры.

По предварительной информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве обрушилась часть дома на улице Драгоманова / Полиция Киева

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После взрыва в местных Telegram-каналах начали распространяться сообщения об обрушении части многоэтажного дома на улице Драгоманова. Очевидцы и администраторы пабликов публикуют информацию о повреждениях конструкций здания.

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Предварительно, инцидент не связан с российской атакой. На данный момент официальной информации о масштабах разрушений и состоянии здания нет, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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В то же время ГСЧС сообщала, что ранее в Днепровском районе Киева на проспекте Павла Тычины также взорвался туристический газовый баллон. Сообщение о пожаре поступило в 12:24. Огонь повредил оконные рамы и мебель, но дальнейшего горения не было.

По информации спасателей, в результате взрыва никто не погиб и не пострадал.

В то же время в столице сохраняется угроза российских атак. Оккупанты продолжают наносить удары по жилой застройке и гражданской инфраструктуре, подвергая опасности жителей многоэтажек. Подробнее о последних российских атаках на Киев и угрозе для мирного населения читайте в материале 24 Канала.