Про це повідомляє поліція Києва.

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Що сталося в багатоповерхівці на Драгоманова?

Близько 15:00 26 листопада до поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі на 22-му поверсі будинку на вулиці Драгоманова. На місце події прибули слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Правоохоронці попередньо встановили, що причиною вибуху став туристичний газовий балон. Він вибухнув під час приготування їжі мешканцями квартири.

За попередньою інформацією поліції, внаслідок події постраждала одна людина.

У Києві обвалилася частина будинку на вулиці Драгоманова / Поліція Києва

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Після вибуху в місцевих Telegram-каналах почали поширювати повідомлення про обвал частини багатоповерхівки на Драгоманова. Очевидці та адміністратори пабліків публікують інформацію про пошкодження конструкцій будинку.

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Попередньо, інцидент не пов'язаний із російською атакою. Наразі офіційної інформації про масштаби руйнувань і стан будинку немає, правоохоронці з'ясовують обставини події.

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Водночас ДСНС повідомляло, що перед тим у Дніпровському районі Києва на вулиці Павла Тичини також вибухнув туристичний газовий балон. Повідомлення про пожежу надійшло о 12:24. Вогонь пошкодивши віконні рами та меблі, але подальшого горіння не було.

За інформацією рятувальників, унаслідок вибуху ніхто не загинув і не постраждав.

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Водночас у столиці зберігається загроза російських атак. Окупанти продовжують завдавати ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку мешканців багатоповерхівок. Детальніше про останні російські атаки на Київ та загрозу для мирного населення читайте у матеріалі 24 Каналу.