Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. Стоит отметить, что пока официальной информации от правоохранителей относительно взрыва во Львове нет.

Читайте также В Ровенском ТЦК прогремел взрыв: погиб человек, еще 6 ранены

Появились первые детали о взрыве во Львове

По данным журналистов, на третьем этаже львовского отеля "Арена" взорвалась граната.

Один человек травмирован, выбиты окна. На месте работали экстренные службы,

– отмечают в местных телеграм-каналах.

В сети также опубликовали видео с места инцидента – на кадрах можно увидеть, что внутри отеля полностью выбиты двери.

Редакция 24 Канала сейчас пытается получить комментарий полиции Львовской области.

Журналисты показали первые кадры с места взрыва во Львове: смотрите видео

К слову, в январе этого года взрыв гранаты произошел также в селе Заболотье Волынской области.

Тогда в результате инцидента травмировались мужчина и женщина, их доставили в больницу.