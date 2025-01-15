Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области. Полиция проводит следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

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На Ратновщине произошел взрыв гранаты

В результате инцидента два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полиция проводит следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сообщение о взрыве поступило к правоохранителям поздно ночью. По предварительным данным, взрыв произошел в результате разрыва гранаты, что привело к травмам двух человек. На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа, которая собирает доказательную базу и проводит необходимые оперативные мероприятия.

Сведения о взрыве внесены в Единый реестр досудебных расследований, сейчас правоохранители пытаются установить точные обстоятельства инцидента. В частности, полиция проверяет версию о причастности посторонних лиц к взрыву и имел ли он место вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.