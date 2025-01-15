Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області. Поліція проводить слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту.

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На Ратнівщині стався вибух гранати

В результаті інциденту двоє людей отримали травми і були доставлені до медичного закладу. Поліція проводить слідчі дії для з'ясування всіх обставин події.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців пізно вночі. За попередніми даними, вибух стався внаслідок розриву гранати, що призвело до травм двох осіб. На місці події вже працює слідчо-оперативна група, яка збирає доказову базу і проводить необхідні оперативні заходи.

Відомості про вибух внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі правоохоронці намагаються встановити точні обставини інциденту. Зокрема, поліція перевіряє версію щодо причетності сторонніх осіб до вибуху та чи мав він місце унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом.