Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ. Варто зазначити, що наразі офіційної інформації від правоохоронців щодо вибуху у Львові немає.

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З'явилися перші деталі про вибух у Львові

За даними журналістів, на третьому поверсі львівського готелю "Арена" вибухнула граната.

Одна людина травмована, вибито вікна. На місці працювали екстрені служби,

– зазначають у місцевих телеграм-каналах.

В мережі також опублікували відео з місця інциденту – на кадрах можна побачити, що всередині готелю повністю вибиті двері.

Редакція 24 Каналу наразі намагається отримати коментар поліції Львівської області.

Журналісти показали перші кадри з місця вибуху у Львові: дивіться відео

До слова, у січня цього року вибух гранати стався також у селі Заболоття Волинської області.

Тоді внаслідок інциденту травмувалися чоловік і жінка, їх доправили до лікарні.