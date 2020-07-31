В Черниговской области 30 июля в результате взрыва гранаты во дворе дома погибли трое человек. Еще один мужчина – в тяжелом состоянии в больнице. По информации СМИ, перед трагедией между участниками застолья вспыхнул конфликт.

Перед взрывом мужчина ударил женщину, – СМИ

Во время отдыха в селе Новый Быков Бобровицкого района один из мужчин принес с собой гранату. Об этом информирует УНИАН со ссылкой на источники в Главном управлении Нацполиции Черниговщины.

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Пока неизвестно – случайно ли взорвался боеприпас, ведь его владелец погиб.

Как сообщают местные СМИ, перед взрывом мужчина, принесший гранату, ударил женщину, еще один присутствовавший за нее заступился.

Пока точно неизвестно, откуда взяли гранату

По информации главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко, следствие рассматривает несколько версий того, что случтлось. Вполне возможно, что гранату привезли из зоны АТО.

В полиции пока кратко комментируют трагический случай.

Ходят слухи и об Афганистане, и об АТО, но мы пока еще этого не подтверждаем. На месте работают правоохранители,

– отметили в ГУ НП в Черниговской области.

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