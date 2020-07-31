На Чернігівщині 30 липня в результаті вибуху гранати на подвір'ї будинку загинули троє осіб. Ще один чоловік – у важкому стані у лікарні. За інформацією ЗМІ, перед трагедією між учасниками застілля спалахнув конфлікт.

Перед вибухом чоловік ударив жінку, – ЗМІ

Під час відпочинку в селі Новий Биків Бобровицького району один із чоловіків приніс з собою гранату. Про це інформує УНІАН з посиланням на джерела в головному управлінні Нацполіції Чернігівщини.

Детально Чоловік підірвав гранату в компанії на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Поки невідомо – чи випадково вибухнув боєприпас, адже його власник загинув.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, перед вибухом чоловік, що приніс гранату, вдарив жінку, ще один присутній за неї заступився.

Поки точно невідомо, звідки взяли гранату

За інформацією очільника Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка, наразі слідство розглядає кілька версій того, що відбулось. Цілком можливо, що гранату привезли з зони АТО.

У поліції поки коротко коментують трагічний випадок.

Ходять чутки і про Афганістан, і про АТО, але ми поки ще цього не підтверджуємо. На місці працюють правоохоронці,

– зазначили у ГУ НП в Чернігівській області.

Що відомо про смертельний вибух на Чернігівщині