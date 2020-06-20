Трагедия в Станице Луганской: мужчина гранатой подорвал себя и жену – фото
В Станице Луганской 20 июня в жилом доме произошел мощный взрыв из-за разрыва гранаты. В результате погибли мужчина и женщина.
По данным полиции взрыв произошел около 16:00 по улице Николая Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
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Что известно о причинах взрыва и погибших
- На место инцидента немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП, отдела полиции и прокуратуры.
- Погибшими оказались владельцы дома – 58-летний мужчина и 52-летняя женщина.
- Следователи предварительно установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой привел в действие неизвестное взрывное устройство (вероятно, гранату Ф-1).
Взрыв в Станице Луганской / Фото Нацполиции