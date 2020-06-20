В Станице Луганской 20 июня в жилом доме произошел мощный взрыв из-за разрыва гранаты. В результате погибли мужчина и женщина.

По данным полиции взрыв произошел около 16:00 по улице Николая Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Читайте также Женщина, которая не молчит, – бывшая пленная подорвалась на растяжке на Донбассе Что известно о причинах взрыва и погибших На место инцидента немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП, отдела полиции и прокуратуры.

Погибшими оказались владельцы дома – 58-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Следователи предварительно установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой привел в действие неизвестное взрывное устройство (вероятно, гранату Ф-1). Обратите внимание! Станица Луганская расположена на линии разграничения. Здесь функционирует единственный работающий пункт пропуска на оккупированную территорию в Луганской области. Взрыв в Станице Луганской / Фото Нацполиции