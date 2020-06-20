Экс-пленная пророссийских боевиков Валентина Бучок 20 июня подорвалась на растяжке возле своего дома в селе Иванополье Донецкой области. Женщину госпитализировали.

Работница "Красного креста Украины" Татьяна Борисенко в фейсбуке сообщила, что Бучок сейчас в больнице с многочисленными осколочными ранениями.

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По словам Борисенко, женщина подорвалась на растяжке, которую "установили неизвестные".

Женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит, которая говорит правду, сейчас в больнице,

– добавила сотрудница "Красного креста Украины".

Сейчас на месте инцидента работают кинологи и взрывотехники, сообщила пресс-служба МВД в твиттере.

На месте происшествия работают правоохранители

Что известно о Валентине Бучок

Валентина Бучок является свидетелем по делам о преступлениях так называемой "ДНР". Женщина также судится с корпорацией ДТЭК, в которой она ранее работала, проверяя показания электросчетчиков на неподконтрольной территории Донецкой области.

Бучок похитили оккупанты во время выполнения рабочих обязанностей, но впоследствии ее освободили.

В октябре 2019 года во двор возле ее дома подбросили гранату, виновные до сих пор не найдены.

Потери Украины на войне в 2020 году: коротко

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать Донбасс.

От начала 2020 года погибли уже 56 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.

В 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения.

Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тижи более 91 000 раз.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал