Украинские военные жестко отомстили за убитого собрата на Донбассе: оккупанты понесли потери
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных подорвались на мине и получили ранения. Враг без ответа не остался: не менее 2 убитых и 3 раненых оккупантов.
Пророссийские боевики обстреливали наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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Где зафиксировали обстрелы
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наши позиции неподалеку:
- Крымского;
- Орехового;
- Хутора Свободного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики обстреляли позиции ООС поблизости
- Славного;
- Новотошковского.
Двое украинских военных подорвались на мине, но им сразу оказали медицинскую помощь, поэтому состояние здоровья – удовлетворительное.
Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков. По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.
Ситуация с начала суток
С начала текущих суток российские вооруженные формирования открыли огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки. Никто не пострадал.
Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал