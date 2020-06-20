За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных подорвались на мине и получили ранения. Враг без ответа не остался: не менее 2 убитых и 3 раненых оккупантов.

Пророссийские боевики обстреливали наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Где зафиксировали обстрелы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наши позиции неподалеку:

Крымского;

Орехового;

Хутора Свободного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики обстреляли позиции ООС поблизости

Славного;

Новотошковского.

Двое украинских военных подорвались на мине, но им сразу оказали медицинскую помощь, поэтому состояние здоровья – удовлетворительное.

Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков. По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

Ситуация с начала суток

С начала текущих суток российские вооруженные формирования открыли огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки. Никто не пострадал.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. С начала 2020 года погибли уже 56 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.

Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал