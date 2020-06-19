Боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. В результате пострадали несколько домов мирных жителей. Инцидент произошел вечером 18 июня. В штабе Объединенных сил показали фото последствий удара оккупантов.

Подробности обстрела Авдеевки

Об инциденте сообщила украинская сторона СЦКК. Здесь подчеркнули, что регулярные обстрелы со стороны боевиков угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса. Соответствующие слова СЦКК на своей странице в фейсбук передал пресс-центр Объединенных сил.

Важно На Донбассе погиб юный украинский военный Богдан Коваленко: фото и детали

По данным украинских военных, боевики били со стороны поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области. Оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 миллиметров.

В результате от разрыва мины калибра 120 миллиметров:

разрушено хозяйственное здание,

повреждены фасады и крыши двух жилых домов.

Еще две мины разорвались на приусадебном участке. К счастью, среди мирного населения никто не пострадал.

Украинская сторона СЦКК осудила такие действия оккупантов.

Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполнять минские соглашения,

– отметили украинские военные.

Обратите внимание На Донбассе двое военных подорвались на мине: в каком они состоянии

Как в целом на фронте прошли сутки 18 июня

Боевики совершили 14 обстрелов украинских позиций.

украинских позиций. Били оккупанты, в частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Атаки происходили в районах Авдеевки, Марьинки, Орехово и Крымского.

В результате один украинский военный погиб и еще один получил ранения.

и еще один получил ранения. Украинские бойцы не оставили врага без ответа. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала