Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один – отримав поранення.

Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими домовленостями зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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Де зафіксували обстріли

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкрив вогонь поблизу:

Авдіївки;

Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли наші позиції неподалік:

Кримського;

Оріхового.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, та ще одного воїна поранено.

Українські бійці не залишили ворога без відповіді. За даними розвідки, 18 червня українські оборонці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції загарбників.

Ситуація від початку доби

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські збройні формування обстріляли наші позиції поблизу Кримського та Шумів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 55 українських бійців. Список загиблих героїв – за посиланням.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал