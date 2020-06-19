За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один – получил ранение.

Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

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Где зафиксировали обстрелы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открыл огонь вблизи:

Авдеевки;

Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наши позиции неподалеку:

Крымского;

Орехово.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин ранен.

Украинские бойцы не оставили врага без ответа. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

Ситуация от начала суток

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции вблизи Крымского и Шумов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. От начала 2020 года погибли уже 55 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал