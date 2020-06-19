Оккупанты убили на Донбассе украинского военного, еще один – получил ранение
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один – получил ранение.
Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.
К теме Сколько мирных жителей погибло на Донбассе с начала года
Где зафиксировали обстрелы
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открыл огонь вблизи:
- Авдеевки;
- Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наши позиции неподалеку:
- Крымского;
- Орехово.
К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин ранен.
Украинские бойцы не оставили врага без ответа. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.
Ситуация от начала суток
От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции вблизи Крымского и Шумов.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.