Бойовики на Донбасі вкотре обстріляли прифронтову Авдіївку на Донеччині. У результаті постраждали кілька будинків мирних жителів. Інцидент трапився увечері 18 червня. У штабі Об’єднаних сил показали фото наслідків удару окупантів.

Подробиці обстрілу Авдіївки

Про інцидент повідомила українська сторона СЦКК. Тут підкреслили, що регулярні обстріли з боку бойовиків загрожують життю мирного населення та пошкоджують цивільну інфраструктуру Донбасу. Відповідні слова СЦКК на своїй фейсбук-сторінці передав пресцентр Об’єднаних сил.

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За даними українських військових, бойовики били з боку селищ Яковлівка та Мінеральне Донецької області. Застосували окупанти міномети калібру 82 та 120 міліметрів.

У результаті від розриву міни калібру 120 міліметрів:

зруйновано господарську будівлю,

пошкоджено фасад і дах двох житлових будинків.

Ще дві міни розірвалися на присадибній ділянці. На щастя, серед мирного населення ніхто не постраждав.

Українська сторона СЦКК засудила такі дії окупантів.

Бойовики продовжують безвідповідально нищити житлові будинки, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права. Такі дії окупантів свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, вкотре демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідомо не виконувати мінські угоди,

– наголосили українські військові.

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Як загалом на фронті минула доба 18 червня

Бойовики здійснили 14 обстрілів українських позицій.

українських позицій. Били окупанти, зокрема, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї

Атаки відбувалися в районах Авдіївки , Мар'їнки , Оріхового та Кримського .

, , та . У результаті один український військовий загинув та ще один зазнав поранення.

та ще один зазнав поранення. Українські бійці не залишили ворога без відповіді. За даними розвідки, 18 червня українські оборонці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції загарбників.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу