Двоє українських військових підірвалися на міні під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське.

Військовим оперативно надали медичну допомогу, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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Наразі українські бійці перебувають у лікарні, стан їхнього здоров’я задовільний. У пресслужбі додали, що з'ясовують обставини події.

Зауважимо, що упродовж минулої доби проросійські побойвики 14 разів обстіляли позиції Обє’днаних сил. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, ще одного воїна поранено.

Як минула доба на Донбасі – читайте тут.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 56 українських бійців. Список загиблих героїв – за посиланням.

Окрім того, у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тижі понад 91 тисячу разів.