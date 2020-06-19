Двое украинских военных подорвались на мине во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское.

Военным оперативно оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

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Сейчас украинские бойцы находятся в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное. В пресс-службе добавили, что выясняют обстоятельства происшествия.

Заметим, что за прошедшие сутки пророссийские бойовики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, еще один воин получил ранения.

Как минули сутки на Донбассе – читайте здесь.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. От начала 2020 года погибли уже 56 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.

Кроме того, в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины более 91 000 раз.

Оккупированные территории Донбасса / 24 канал