В ОБСЕ смеются, когда представитель РФ говорит о "внутреннем конфликте в Украине", – Боднар
Российская Федерация пытается снять с себя санкции, обостряя ситуацию на Донбассе и в Крыму. Однако мир понимает, что сейчас идет агрессия России, которая продолжает посылать боевиков и оружие на Донбасс.
Заместитель министра МИД Василий Боднар в интервью изданию "Апостроф" рассказал, что в мире уровень понимания и поддержки Украины остался стабильным.
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О поддержке Украины
По словам дипломата, мир понимает, что Россия посылает боевиков и оружие на Донбасс, а также манипулирует.
В ОБСЕ уже откровенно смеются над российским представителем, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине",
– рассказал Боднар.
Политик считает, что россияне продолжают рассказывать то, во что уже и сами наверное не верят.
О влиянии санкций
Василий Боднар отмечает, что санкции негативно повлияли на экономику РФ, именно поэтому Кремль пытается их снять.
Дипломат выделил следующее:
- Страдает военно-промышленный комплекс РФ. Они недополучают запасные части, современное оружие, оснащение не только из Украины, но и от значительного количества международных партнеров.
- Падение цен на энергоносители. Россия традиционно получала сверхприбыли и запускала их на развитие армии и вооружений, но сейчас этих сверхприбылей нет.
- Пандемия коронавируса. В РФ вырос внутренний протест, поэтому сейчас возникает выбор: или искать выход из этой ситуации, или обострять ее.
По словам Василия Боднара, традиционно Россия шла на обострение. "Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на фронте и в Крыму", – подытожил он.