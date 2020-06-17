Российская Федерация пытается снять с себя санкции, обостряя ситуацию на Донбассе и в Крыму. Однако мир понимает, что сейчас идет агрессия России, которая продолжает посылать боевиков и оружие на Донбасс.

Заместитель министра МИД Василий Боднар в интервью изданию "Апостроф" рассказал, что в мире уровень понимания и поддержки Украины остался стабильным.

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О поддержке Украины

По словам дипломата, мир понимает, что Россия посылает боевиков и оружие на Донбасс, а также манипулирует.

В ОБСЕ уже откровенно смеются над российским представителем, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине",

– рассказал Боднар.

Политик считает, что россияне продолжают рассказывать то, во что уже и сами наверное не верят.

О влиянии санкций

Василий Боднар отмечает, что санкции негативно повлияли на экономику РФ, именно поэтому Кремль пытается их снять.

Дипломат выделил следующее:

Страдает военно-промышленный комплекс РФ . Они недополучают запасные части, современное оружие, оснащение не только из Украины, но и от значительного количества международных партнеров.

. Они недополучают запасные части, современное оружие, оснащение не только из Украины, но и от значительного количества международных партнеров. Падение цен на энергоносители. Россия традиционно получала сверхприбыли и запускала их на развитие армии и вооружений, но сейчас этих сверхприбылей нет.

Россия традиционно получала сверхприбыли и запускала их на развитие армии и вооружений, но сейчас этих сверхприбылей нет. Пандемия коронавируса. В РФ вырос внутренний протест, поэтому сейчас возникает выбор: или искать выход из этой ситуации, или обострять ее.

По словам Василия Боднара, традиционно Россия шла на обострение. "Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на фронте и в Крыму", – подытожил он.

Послы Евросоюза 10 июня на год продлили пакет санкций против России в связи с аннексией Крыма. Так, продлили запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в Крым и импортировать товары из него. Подробнее – здесь.