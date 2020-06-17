В ОБСЄ сміються, коли представник РФ розказує про "внутрішній конфлікт в Україні", – Боднар
Російська Федерація намагається зняти з себе санкції, загострюючи ситуацію на Донбасі та в Криму. Однак світ розуміє, що зараз триває агресія Росії, яка продовжує посилати бойовиків та зброю на Донбас.
Заступник міністра МЗС Василь Боднар в інтерв’ю виданню "Апостроф" розповів, що у світі рівень розуміння і підтримки України залишився стабільним.
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Про підтритмку України
За словами дипломата, світ розуміє, що Росія посилає бойовиків та зброю на Донбас, а також маніпулює.
В ОБСЄ уже відверто сміються з російського представника, коли він починає розказувати про "внутрішній конфлікт в Україні",
– розповів Боднар.
Політик вважає, що росіяни продовжують розказувати те, у що вже й самі мабуть не вірять.
Про вплив санкцій
Василь Боднар наголошує, що санкції негативно вплинули на економіку РФ, саме тому Кремль намагається їх зняти.
Дипломат виділив наступне:
- Страждає військово-промисловий комплекс РФ. Вони недоотримують запасні частини, сучасну зброю, оснащення не тільки з України, але й від значної кількості міжнародних партнерів.
- Падіння цін на енергоносії. Росія традиційно отримувала надприбутки і запускала їх на розвиток армії і озброєнь, але зараз цих надприбутків немає.
- Пандемія коронавірусу. У РФ зріс внутрішній протест, тож зараз постає вибір: або шукати вихід з цієї ситуації, або загострювати її.
За словами Василя Боднара, традиційно Росія йшла на загострення. "Зараз ми також бачимо, що відбуваються не просто істерики в пресі, а відбуваються реальні перегрупування військ, починається нагнітання ситуації на фронті та в Криму", – підсумував він.