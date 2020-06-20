За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових підірвалися на міні та отримали поранення. Ворог без відповіді не залишився: щонайменше 2 вбитих та 3 поранених окупантів.

Проросійські бойовики обстрілювали наші позиції із забороненної мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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Де зафіксували обстріли

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ" окупанти обстріляли наші позиції неподалік:

Кримського;

Оріхового;

Хутора Вільного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід" проросійські бойовики обстріляли позиції ООС поблизу:

Славного;

Новотошківського.

Двоє українських військових підірвалися на міні, але їм одразу надали медичну допомогу, тож стан здоров’я – задовільний.

Натомість українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників. За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів.

Ситуація від початку доби

Від початку поточної доби російські збройні формування відкрили вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" поблизу Авдіївки. Ніхто не постраждав.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 56 українських бійців. Список загиблих героїв – за посиланням.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал