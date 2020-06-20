Українські військові жорстко помстилися за вбитого побратима на Донбасі: окупанти зазнали втрат
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових підірвалися на міні та отримали поранення. Ворог без відповіді не залишився: щонайменше 2 вбитих та 3 поранених окупантів.
Проросійські бойовики обстрілювали наші позиції із забороненної мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.
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Де зафіксували обстріли
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ" окупанти обстріляли наші позиції неподалік:
- Кримського;
- Оріхового;
- Хутора Вільного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід" проросійські бойовики обстріляли позиції ООС поблизу:
- Славного;
- Новотошківського.
Двоє українських військових підірвалися на міні, але їм одразу надали медичну допомогу, тож стан здоров’я – задовільний.
Натомість українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників. За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів.
Ситуація від початку доби
Від початку поточної доби російські збройні формування відкрили вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" поблизу Авдіївки. Ніхто не постраждав.
Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал