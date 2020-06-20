Експолонена проросійський бойовиків Валентина Бучок 20 червня підірвалася на розтяжці біля свого будинку в селі Іванопілля Донецької області. Жінку госпіталізували.

Працівниця "Червоного хреста України" Тетяна Борисенко у фейсбуці повідомила, що Бучок зараз у лікарні з численними осколковими пораненнями.

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За словами Борисенко, жінка підірвалася на розтяжці, яку "встановили невідомі".

Жінка, яка була в полоні більше року, яку зняли в фільмі "Ізоляція", яка не мовчить, яка говорить правду, зараз в лікарні,

– додала працівниця "Червоного хреста України".

Наразі на місці інциденту працюють кінологи та вибухотехніки, повідомила пресслужба МВС у твітері.



На місці події працюють правоохоронці

Що відомо про Валентину Бучок

Валентину Бучок є свідком у справах про злочини так званої "ДНР". Жінка також судиться з корпорацією ДТЕК, в якій вона раніше працювала, перевіряючи показання електролічильників на непідконтрольній території Донецької області.

Бучок викрали окупанти під час виконання робочих обов’язків, але згодом її звільнили.

У жовтні 2019 двір біля її будинку підкинули гранату, винні досі не знайдені.

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Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати Донбас.

Від початку 2020 року загинули вже 56 українських бійців. Список загиблих героїв – за посиланням.

У 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення.

Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тижі понад 91 тисячу разів.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал