В Станиці Луганській 20 червня в житловому будинку стався потужний вибух через розрив гранати. В результаті загинули чоловік та жінка.

За даними поліції вибух стався близько 16:00 по вулиці Миколи Гоголя. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області. Читайте також Жінка, яка не мовчить, – колишня полонена підірвалася на розтяжці на Донбасі Що відомо про причини вибуху та загиблих На місце інциденту негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, спеціалісти вибухотехніки, керівництво ГУНП, відділу поліції та прокуратури.

Загиблими виявились власники будинку – 58-річний чоловік і 52-річна жінка.

Слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з дружиною, привів в дію невідомий вибуховий пристрій (ймовірно, гранату Ф-1). Зверніть увагу! Станиця Луганська розташована на лінії розмежування. Тут функціонує єдиний працюючий пункт пропуску на окуповану територію в Луганській області.

Вибух у Станиці Луганській / Фото Нацполіції