Мужчина бросил в людей гранату по улице Ковельской. Произошло это в воскресенье, 7 июля, примерно в 20:50.

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Мужчине грозит пожизненное заключение

Пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что 35-летний задержанный является военнослужащим одной из воинских частей Волынской области.

Ему инкриминируют статьи о законченном покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с боеприпасами. Если в суде докажут его вину, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

В результате взрыва травмировались 5 человек, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Среди травмированных была лучанка Наталья и ее 28-летний внук. Она рассказала, что они шли вместе по Ковельской, как вдруг на дороге началась драка.

Мы шли со двора, а тут на дороге какая-то драка началась, не понятно, что произошло. Внук меня дернул за руку, как машина ехала, он меня спас просто. Сейчас плохо себя чувствую, осколок в ноге, еле хожу, внук в больнице еще. У него тоже обломки и царапины,

– рассказала Наталья.