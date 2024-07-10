Чоловік кинув у людей гранату по вулиці Ковельській. Сталося це у неділю, 7 липня, приблизно о 20:50.

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Чоловіку загрожує довічне ув'язнення

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що 35-річний затриманий є військовослужбовцем однієї з військових частин Волинської області.

Йому інкримінують статті про закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Якщо у суді доведуть його вину, то йому загрожує довічне позбавлення волі.

Унаслідок вибуху травмувалися 5 осіб, двоє з яких перебувають в реанімації у важкому стані.

Серед травмованих була лучанка Наталія та її 28-річний онук. Вона розповіла, що вони йшли разом по Ковельській, як раптом на дорозі почалася бійка.

Ми йшли з двору, а тут на дорозі якась бійка почалася, не зрозуміло, що сталося. Онук мене смикнув за руку, як машина їхала, він мене спас просто. Зараз погано почуваюся, уламок у нозі, ледве ходжу, онук в лікарні ще. У нього теж уламки та подряпини,

– розповіла Наталія.