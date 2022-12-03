Привез "сувенир" из передовой: подробности взрыва в Одессе, из-за которых ранены 7 человек

Днем 2 декабря в Одессе раздался взрыв. Во время задержания мужчина взорвал гранату, из-за чего пострадали семь человек. Среди них 4 правоохранителя.

Источники СМИ в полиции сообщили, что подорвавший гранату мужчина привез ее из Николаевской области "как сувенир". Злоумышленник взорвал боеприпас, когда его пытались задержать за правонарушение.

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Последствия взрыва гранаты

В результате взрыва гранаты у полицейской диагностировали травматическую ампутацию глаза. Еще трое правоохранителей получили переломы и минно-взрывные травмы.

Кроме того, пострадали также 3 гражданских, которых травмировали обломки. Один из них получил перелом, у других – рваные раны.

Мужчину задержали по статье о незаконном хранении оружия, за что ему грозит от 3 до 7 лет заключения. Однако, вероятно, после взрыва гранаты его действиям предоставят дополнительную квалификацию.

Взрыв гранаты в Одессе: главное

2 декабря около 16:25, на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской патрульной остановили автомобиль, при осмотре которого обнаружили боеприпасы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения.

Когда правоохранители пытались задержать владельца автомобиля, тот взорвал ручную гранату, из-за чего был слышен мощный взрыв и пострадал ряд находившихся рядом автомобилей.