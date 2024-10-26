На Ровенщине произошел взрыв гранаты: погибли переселенцы с Луганщины

От взрыва гранаты на Ровенщине погибли двое мужчин. Оба были переселенцами с Луганщины.

Трагедия произошла в Сарненском районе. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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Что известно о взрыве гранаты в Ровенской области

Погибшими оказались отец и сын. Известно, что семья переехала в Ровенскую область в марте 2022 года.

24 октября около 20 часов в полицию обратился глава Степанского поселкового совета, что в гараже хозяйства обнаружены тела его владельцев: 60-летнего отца и 30-летнего сына, которые, вероятно, могли погибнуть от отравления угарным газом,

– написали полицейские.

Но следствию предварительно удалось установить, что в помещении сдетонировала граната "Ф-1". Взрывотехники уже изъяли ее обломки.

Полиция начала досудебные расследования по фактам гибели двух человек и незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Сейчас устанавливаются обстоятельства взрыва и происхождение гранаты.

"Правоохранители же в очередной раз напоминают не хранить по месту жительства взрывоопасные предметы, тем более не проводить с ними любые действия, ведь это может привести к непоправимым последствиям", – отметили в полиции.