Как рассказывают местные СМИ, взрыв прогремел вблизи места, где должен публично выступить Кисида. Предварительно сообщают, что японский премьер не пострадал.
Читайте также Расширяется география конфликта: зачем Россия привела в боевую готовность Тихоокеанский флот
Толпа запаниковала во время взрыва
Известно, что Кисида была эвакуирована после того, как прозвучал громкий взрыв в рыбацком порту Зогасаки в городе Вакаяма. Журналисты отмечают, что место происшествия он оставил невредимым. Пожарная служба и другие органы власти отметили, что не поступало сообщений о пострадавших.
Бросили серебряный цилиндр. Он засветился, а через некоторое время раздался громкий шум. Я услышала крик и получила указание от эсдека отойти от места происшествия,
– рассказала очевидца.
Член городского совета, который своими глазами видел все, рассказал, что "цилиндрический серебристый предмет" пролетел в каких-то двух метрах от него, и из него пошел дым.
Доподлинно неизвестно, что стало его причиной. Но, судя по рассказам очевидцев, похоже, что это была дымовая шашка. Ее бросили после разговора премьер-министра Японии с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии.
В сеть также выложили ролик с места происшествия. На нем видна испуганная толпа, бегущая к укрытию после взрыва. Этому предшествовала давка.
Испуганные люди пытались скрыться с места происшествия: смотрите видео
По имеющейся информации, полицейские задержали мужчину. Но доподлинно неизвестно, причастен ли он к взрыву.
Полицейские задержали мужчину: смотрите на видео
Добавим, что после инцидента Кисида отменил свое публичное выступление. По имеющимся данным, он находится в здании главного управления полиции префектуры Киодо.
Заметим, что в Японии накануне тоже было неспокойно. Там раздалась воздушная тревога.
КНДР запускала баллистическую ракету
- Известно, что в ночь на 13 апреля жители японского острова Хоккайдо вынуждены были перейти к укрытиям. Случилось это потому, что КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря.
- Отбой воздушной тревоги японские власти объявили только тогда, когда убедилась, что ракета не угрожает жителям Хоккайдо.
- В то же время следует понимать, что запуск ракеты не прошел без последствий. Школы на острове свою работу перенесли. Также известно, что некоторые поезда приостановили свое курсирование.