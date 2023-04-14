Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, таким образом, Россия пытается подыграть Китаю. Сейчас это обычный демонстративный шаг.

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Как отметил Вигиринский, в России понимают, что возможность конфликта между Китаем и США за Тайвань высока. Как раз недавно Пекин завершил соответствующие военные учения, где отрабатывали высадку десанта. Это был ответ на визит президентки Тайваня Цай Инвэнь в США.

Россия демонстрирует, что осознает риски в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там формируется блок продемократического типа и прокитайская коалиция. Россия заявляет, что готова (в вопросах Тайваня – 24 Канал) стать на сторону Китая,

– рассказал Вигиринский.

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Параллельно Россия нагнетает, что в случае какого-нибудь обострения с Тайванем Япония также может попытаться вернуть южные Курильские острова. В общем, это все приводит к тому, что география потенциальных конфликтов расширяется.

Не только в Украине, но постепенно в тренировочных и обучающих целях расширяется на Азиатско-тихоокеанский регион. Там возможно противостояние США и Китая, КНДР и Южной Кореи. А теперь России и Японии. В целом это – демонстративный шаг в направлении поддержки отношений России и Китая в той части, что "мы являемся партнерами, которые способны прийти на помощь друг другу",

– рассказал Вигиринский.

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