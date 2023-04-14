Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, у такий спосіб Росія намагається підіграти Китаю. Зараз це звичайний демонстративний крок.
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Навіщо Росія це зробила
Як зауважив Вігірінський, в Росії розуміють, що можливість конфлікту між Китаєм та США за Тайвань є високою. Якраз нещодавно Пекін завершив відповідні військові навчання, де відпрацьовували висадку десанту. Це була відповідь на візит президентки Тайваню Цай Інвень до США.
Росія демонструє, що усвідомлює ризики у Азійсько-тихоокеанському регіоні. Там формується блок продемократичного типу управління та прокитайська коаліція. Росія заявляє, що готова (у питаннях Тайваню – 24 Канал) стати на бік Китаю,
– розповів Вігірінський.
Вігірінський пояснив, навіщо Росія почала перевіряти Тихоокеанський флот: дивіться відео
Паралельно Росія нагнітає, що в разі якогось загострення з Тайванем Японія також може спробувати повернути південні Курильські острови. Загалом це все призводить до того, що географія потенційних конфліктів розширюється.
Не лише в Україні, але поступово в тренувальних та навчальних цілях розширюється на Азіатсько-тихоокеанський регіон. Там можливе протистояння США та Китаю, КНДР та Південної Кореї. А тепер Росії та Японії. Загалом це – демонстративний крок в напрямку підтримки відносин Росії та Китаю в тій частині, що "ми є партнерами, які здатні прийти на допомогу один одному",
– розповів Вігірінський.
Росія почала перевіряти Тихоокеанський флот: коротко
- Російські окупанти 14 квітня несподівано розпочали перевірку Тихоокеанського флоту. Вони ввели усі кораблі у повну бойову готовність.
- Про це повідомив тамтешній міністр оборони Сєргєй Шойгу. Там почали розповідати, що основні завдання – нібито нарощування вміння відбивати агресію ймовірного противника.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поглузував з метушні росіян. Він переконаний, що окупанти можуть і підіймати по тривозі свій "металобрухт", і не робити цього, але весь світ уже побачив "справжню силу" Росії. Також його здивувало, чому загарбники не підняли крейсер "Москва".