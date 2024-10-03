Об этом сообщил "Беларускі Гаюн". В мониторинговой группе отметили, что местные слышали мощный взрыв около 05:00.

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В Беларуси взорвался "Шахед"

Так, около 05:00 появилась информация о громком взрыве в белорусских Калинковичах. Впоследствии это удалось подтвердить из нескольких источников, отметил "Беларускі Гаюн". Как выяснилось, взрыв над этим населенным пунктом был слышен около 4:55.

За 12 минут до этого мониторинговые каналы писали о заходе "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движение в направлении Мозыря, проходя восточнее Наровли.

Примерный маршрут "Шахеда" / Колаж "Беларускі Гаюн"

Кстати, расстояние от Наровли до Калинковичей – 40 километров. Мониторы пишут, что их "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут (мол, средняя скорость – 200 километров в час).

Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время по нашим данным, в промежуток времени авиации ВВС РБ, что описывается, над Гомельщиной не фиксировалась. На основании вышесказанного, "Беларускі Гаюн" делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед". Сдетонировал он самостоятельно, или был сбит силами ПВО, – неизвестно,

– отметили в мониторинговой группе.

Также отметили, что по состоянию на 17:30 никакой информации от минобороны или МЧС Беларуси по "Шахеду" не было.

Где расположены Калинковичи: смотрите на карте

Что было раньше В Беларуси сбивают "Шахеды", прогремели два взрыва

Кстати, утром 3 октября Воздушные силы сообщили, что один российский "Шахед" полетел в направлении Беларуси.