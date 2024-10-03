Про це повідомив "Беларускі Гаюн". У моніторинговій групі зазначили, що місцеві чули потужний вибух близько 05:00.

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У Білорусі вибухнув "Шахед"

Так, близько 05:00 з'явилася інформація про гучний вибух у білоруських Калинковичах Згодом це вдалося підтвердити з кількох джерел, зазначив "Беларускі Гаюн". Як з'ясувалося, вибух над цим населеним пунктом було чути близько 4:55.

За 12 хвилин до цього моніторингові канали писали про захід "Шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря, проходячи східніше Наровлі.

Приблизний маршрут "Шахеда" / Колаж "Беларускі Гаюн"

До речі, відстань від Наровлі до Калинковичів – 40 кілометрів. Монітори пишуть, що їх "Шахед" може подолати лише за 11 хвилин (мовляв, середня швидкість – 200 кілометрів на годину).

Траєкторія та швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас за нашими даними, в проміжок часу авіації ВПС РБ, що описується, над Гомельщиною не фіксувалася. На підставі вищесказаного, "Беларускі Гаюн" робить висновок, що сьогодні о 04:55 у Калінковичах вибухнув дрон-камікадзе на кшталт "Шахед". Здетонував він самостійно, чи був збитий силами ППО, — невідомо,

– наголосили в моніторинговій групі.

Також зазначили, що станом на 17:30 жодної інформації від міноборони або МНС Білорусі щодо "Шахеда" не було.

Де розташовані Калинковичі: дивіться на карті

Що було раніше У Білорусі збивають "Шахеди", пролунали два вибухи

До речі, вранці 3 жовтня Повітряні сили повідомляли, що один російський "Шахед" полетів у напрямку Білорусі.