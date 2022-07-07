На одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана прогремел взрыв: есть жертвы и пострадавшие

В Казахстане 6 июля раздался мощный взрыв. Он произошел на одном из крупнейших нефтяных месторождений "Тенгизе". Известно о жертвах, а также пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Атырауской области. В ведомстве отмечают, что в результате взрыва на Тенгизе погибли два сотрудника месторождения. Еще троих госпитализировали в больницу.

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Взорвался трубопровод на месторождении

Известно, что сам взрыв трубопровода произошел 6 июля в 09.55 на руднике "Тенгиз". Это унесло жизни двух сотрудников предприятия. Еще трое получили ранения разных степеней. Им медики оказали медицинскую помощь. Заметим, что правоохранители уже открыли уголовное производство. Они будут расследовать "Нарушение правил охраны труда".

Местные СМИ сообщают, что семьи погибших, а также пострадавших в результате взрыва получат материальную помощь от государства. Глава региона Серик Шакпенов уже провел экстренное совещание, связанное с ситуацией на месторождении. Во время нее он не только выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. Шакпенов также отметил создание специальной комиссии. Она будет заниматься выявлением причин аварии.

Отметим, что месторождение "Тенгиз" расположено в 120 километрах от Кульсары, а также в 340 – от Атырау. Оно принадлежит компании "Тенгизшевройл", основанной в Казахстане в 1993 году. Что касается этого нефтеперерабатывающего концерна, то в него входят:

Chevron (доля 50%),

ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%),

казахстанская "КазМунайГаз" (20%),

LUKArco (5%).

У взрыва есть российский след

Напомним, что накануне суд России принял решение. Оно предполагает остановку работы морских терминалов. Те же, по которым Казахстан экспортировал нефть, которую добывают в стране.

Следует понимать, что власти Казахстана не поддерживают войну, которую Россия развязала в Украине. Кроме того, в стране решили улучшить свое сотрудничество с Европой. Так, накануне президент Касим Жомарт Токаев пообещал, что увеличит поставки нефти в ЕС, чтобы заменить российскую продукцию. Собственно, после этого заявления и произошел взрыв на месторождении.

В Казахстане решили не медлить с реакцией на это. В стране срочно ввели запрет на транспортировку санкционных товаров в страну-агрессор, а также беларусь. Соответствующий документ предусматривает отсутствие заверения электронных счетов-фактур властями Казахстана на соответствующие грузы. А отсутствие этого делает просто невозможным пересечение границы с россией.

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