По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. На месте трагедии работают пожарные и спасатели.

Обратите внимание В Киеве в жилом доме произошел мощный взрыв: есть жертвы и пострадавшие – что известно

Удалось спасти двух пушистиков

Впоследствии украинцам сообщили радостную новинку. Удалось спасти двух котиков – Лео и Мышку. Пушистики хорошо чувствуют себя и уже воссоединились со своими хозяевами.

Пожарный рассказал, что один из котиков пытался спастись под диваном.



Спасенный котик в объятиях хозяйки / ГСЧС Украины



Спасатели отмечают, что каждая жизнь важна / ГСЧС Украины

Мышка была дома сама, ведь ее хозяйка находилась на ночном дежурстве. К счастью, пушистую любимицу тоже удалось спасти.

Спасатели показали жуткие кадры

С людьми работают спасатели и психологи / ГСЧС Украины

В МВД Украины уточнили, что огонь удалось локализовать. Жителей многоэтажки эвакуировали. Известно, что спасти удалось 18 человек. Трем из пяти пострадавших потребовалась госпитализация. Жуткие кадры по пожару после взрыва в многоэтажке / МВД Украины

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.