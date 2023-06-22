По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. На месте трагедии работают пожарные и спасатели.
Обратите внимание В Киеве в жилом доме произошел мощный взрыв: есть жертвы и пострадавшие – что известно
Удалось спасти двух пушистиков
Впоследствии украинцам сообщили радостную новинку. Удалось спасти двух котиков – Лео и Мышку. Пушистики хорошо чувствуют себя и уже воссоединились со своими хозяевами.
Пожарный рассказал, что один из котиков пытался спастись под диваном.
Спасенный котик в объятиях хозяйки / ГСЧС Украины
Спасатели отмечают, что каждая жизнь важна / ГСЧС Украины
Спасатели показали жуткие кадры
В МВД Украины уточнили, что огонь удалось локализовать. Жителей многоэтажки эвакуировали. Известно, что спасти удалось 18 человек. Трем из пяти пострадавших потребовалась госпитализация.
Жуткие кадры по пожару после взрыва в многоэтажке / МВД Украины