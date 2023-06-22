За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. На місці трагедії працюють вогнеборці та рятувальники.

Зверніть увагу У Києві в житловому будинку стався потужний вибух: є жертви та постраждалі – що відомо

Вдалося врятувати двох пухнастиків

Згодом українцям повідомили радісну новинку. Вдалося врятувати двох котиків – Лео та Мишка. Пухнастики добре почуваються та вже возз'єдналися зі своїми господарями.

Пожежник розповів, що один з котиків намагався врятуватися під диваном.



Врятований котик в обіймах господині / ДСНС України



Рятувальники наголошують, що кожне життя – важливе / ДСНС України

Киця Мишка була вдома саме, адже її господиня перебувала на нічному чергуванні. На щастя, пухнасту улюбленицю також вдалося врятувати.

Рятувальники показали моторошні кадри

Наразі з людьми працюють рятувальники та психологи / ДСНС України

У МВС України уточнили, що вогонь вдалося локалізувати. Жителів багатоповерхівки евакуювали. Відомо, що врятувати вдалося 18 людей. Трьом з п'яти постраждалих знадобилася госпіталізація. Моторошні кадри з пожежі після вибуху у багатоповерхівці / МВС України

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.