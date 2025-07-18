Расследование причин инцидента продолжается. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что взорвалось в Калифорнии?

На тренировочном объекте Департамента шерифа около 07:30 утра по местному времени 18 июля в Лос-Анджелесе произошел взрыв. Среди погибших по меньшей мере три человека.

Шериф Роберт Луна подтвердил трагедию, но подробности пока не раскрывает. Район взрыва уже признан безопасным для следователей.

К сожалению, это самая большая потеря жизней для нашего департамента шерифа округа Лос-Анджелес с 1857 года,

– сказал шериф.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что взрыв мог произойти во время перемещения взрывчатки саперами, однако Луна не подтвердил предположение. Имена погибших не обнародованы, но шериф отметил, что все они были опытными работниками.

Роберт Луна отметил, что определение причин взрыва может занять от нескольких дней до нескольких недель, однако пообещал полное расследование. В то же время Генеральный прокурор США Пэм Бонди подтвердила информацию об инциденте и погибших.

Обстоятельства трагедии выясняются. По данным властей, на место направлены следователи и взрывотехники. Инцидент и его последствия всколыхнули общество, поэтому он стал объектом федерального расследования.

Напомним, в Лексингтоне вооруженный мужчина открыл огонь в церкви, убив двух женщин, а также ранил полицейского вблизи аэропорта. Нападавшего ликвидировали правоохранители.