Взрыв во Львове прогремел в районе аэропорта, но это точно не он, – Садовый

Утром 18 марта во Львове прогремело несколько взрывов. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что ракеты прилетели в районе аэропорта.

Садовый заверил, что пока не может называть адрес, но это точно был не аэропорт.

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По его словам, в зданиях АТП-1 (Львовское коммунальное автотранспортное предприятие № 1) повреждены окна.

Ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже.

Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта... Будьте осторожными, выполняйте указания при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов,

– заявил Садовый.

Добавим, что ночью 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине. Авиаудар осуществили с Черного и Азовского морей. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет украинские защитники сбили в воздухе.

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