Но, как мы можем увидеть, они не очень радуются. Речь идет о бойцах из 1444-го полка, 1 батальона. Они даже сняли целое видеообращение, в котором жалуются на свою судьбу, передает 24 Канал.

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Подразделение расформовывают

Мобилизированные жалуются на взрыв в ПТУ-19. Мол, после этого им в течение двух суток пришлось "жить в чем и где придется". Причиной этого стало безразличие командования. Оно просто не могло собрать и вывезти в более безопасные места остальной личный состав.

Сегодня 6 февраля 2023 года. Мы продолжаем перемещаться на каких-то непонятных направлениях без каких-либо задач и объяснений,

– добавили они.

А вот 5 февраля их привезли для формирования и укомплектования в палаточный городок. Во-первых, выяснилось, что мобилизованных там никто не ждал. Во-вторых, личный состав начали расформировать по другим подразделениям.

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Российские солдаты жалуются, что никто не считался со слаженностью подразделения. Мол, мобилизованные столько горя наелись. Зачем их сажать за разные парты, если они уже стали чуть ли не семьей?

На этом жалоба солдат не закончилась. Они рассказали, что высшему руководству было плевать на просьбы бойцов. Более того, оно еще и сняло весь личный офицерский состав.

Что известно об ударе по ПТУ-19