Але, як ми можемо побачити, вони не надто тому радіють. Мовиться про бійців з 1444-го полку, 1 батальйону. Вони навіть зняли ціле відеозвернення, в якому бідкаються на свою долю, передає 24 Канал.

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Підрозділ розформовують

Мобілізовані скаржаться на вибух у ПТУ-19. Мовляв, після цього їм упродовж двох діб довелося "мешкати в чому та де доведеться". Причиною цього стала байдужість командування. Воно просто не могло зібрати та вивезти до безпечніших місць решту особового складу.

Сьогодні 6 лютого 2023 року. Ми продовжуємо переміщатися на якихось незрозумілих напрямках без жодних задач і пояснень,

– додали вони.

А от 5 лютого їх привезли для формування й укомплектування до наметового містечка. По-перше, з'ясувалося, що на мобілізованих там ніхто не чекав. По-друге, особовий склад почали розформовувати по інших підрозділах.

Мобілізовані з Макіївки скаржаться на тяжке життя: дивіться відео

Російські солдати скаржаться, що ніхто не зважав на злагодженість підрозділу. Мовляв, мобілізовані стільки горя наїлися. Навіщо їх ще й саджати за різні парти, якщо вони вже стали ледь не сім'єю?

На цьому бідкання солдатів не закінчилося. Вони розповіли, що вищому керівництву було начхати на просьби бійців. Ба більше, воно ще й зняло весь особовий офіцерський склад.

Що відомо про удар по ПТУ-19