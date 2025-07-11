Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

К теме Есть попадания: дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае: в Краснодарском крае

Какие последствия операции ГУР в Мелитополе

В ГУР рассказали, что операция состоялась на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта. Там прогремел взрыв.

Детонация произошла в момент, когда россияне "на расслабоне" разгружали военный транспорт – пятеро захватчиков из так называемой "Росгвардии" ликвидированы,

– говорится в сообщении разведки.

В результате взрыва также уничтожено аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью, которую командующие российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками.

К слову, ранее украинские военные из ВСУ и ГУР провели успешную операцию "Дроноцид" на территории временно оккупированной Запорожской области. Во время операции было обнаружено 90 позиций врага, а также уничтожено и повреждено 42 объекта.