Взрыв складов в Миле: что спецпрокуратура сообщила о подозреваемых и расследовании

В результате взрыва боеприпасов после российской атаки на поселок Мила в Киевской области погибли 35 человек. Под подозрением оказался сотрудник СБУ, допустивший хранение взрывчатки с нарушением требований безопасности.

Об этом NV сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

Продолжается досудебное расследование

В спецпрокуратуре ответили, что 28 августа в 20:10 российские военные нанесли удар беспилотником по складским помещениям одного из предприятий в селе Мила Киевской области. Часть этих складов на тот момент использовалась подразделением СБУ. В результате попадания началась детонация и вспыхнул пожар, который распространился на соседние объекты.

Уже 3 сентября подозрение было предъявлено руководителю одного из подразделений СБУ по части 4 статьи 426 Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в умышленном неисполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Об этом стало известно 10 сентября.

Спецпрокуратура пояснила, что чиновник допустил размещение вооружения и боеприпасов в помещении, которое не соответствовало установленным требованиям безопасности для хранения взрывоопасных предметов.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Официально фамилию и должность фигуранта прокуроры не разглашают. По данным источников "Украинской правды", 14 сентября чиновника уволили из-под стражи после внесения залога в размере 499 200 гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. В частности, следователи проводят процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, 28 августа российский БПЛА поразил склады, где хранились боеприпасы, расположенные менее чем в 100 метрах от жилых кварталов. В результате взрывов и пожара погибли более 30 человек, а также были повреждены около 200 частных домов и пансионат для пожилых людей.